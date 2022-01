Mouila : il exige à deux fillettes de 8 et 10 ans de lui administrer une fellation

SERGY Engone, alias Nakata, Gabonais, 25 ans, établi à Mangui, un quartier du 2e arrondissement de Mouila, a été écroué à la prison civile de Mouila pour présomption de viol et d'agression sexuelle. Il aurait abusé sexuellement de E. N. et I. N., respectivement âgées de 8 et 10 ans. C'est le procureur de la République devant lequel il a été présenté qui l'a déféré le 10 janvier dernier.

Selon une source proche du dossier, les faits remonteraient au mois de novembre 2021. Sergy Engone se rend chez la famille Constant Yves où habitent les deux fillettes. Une maison où était connu le jeune homme puisqu'il y vivait, avant d'en être chassé du fait de ses écarts de conduite. Le jour des faits, il sirote une bière et approche E. N. et I. N., sous le fallacieux prétexte de leur donner un petit coup de pouce dans leurs devoirs de maison. Les parents, qui sont assis à l’extérieur de la maison, ne se doutent absolument de rien. Soudain, Sergy Engone entraîne les fillettes vers le couloir et les somme de lui administrer une fellation. Pendant qu'il abuse de celle de 8 ans, il exige à l'autre de monter la garde.

Quelques jours après, l’une des victimes n'en pouvant plus de garder le secret aurait tout confié à usa grande sœur âgée de 12 ans. Qui, à son tour aurait informé les parents. Lesquels ont aussitôt engagé une action judiciaire à l'encontre du présumé délinquant sexuel. En enquête préliminaire, Sergy Engone a nié les faits dans un premier temps. Avant d’être confondu par les victimes et les Officiers de police judiciaire (OPJ).

F.N

Mouila/Gabon