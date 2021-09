Lambaréné : les frères Nzouba périssent dans les sables mouvants de l’Ogooué

L’OGOOUÉ a encore frappé mortellement. En effet, Sami Nzouba, Gabonais de 24 ans, peintre de son état, et Sisi Nziengui Nzouba, 23 ans, étudiant en Master II au département d’anglais à l’Université Omar Bongo (UOB) ont péri dans les sables mouvants. Le drame est survenu le 30 août dernier vers 17 heures, à la sablière du quartier Adouma dans le 1er arrondissement de la commune de Lambaréné. À un jet de pierre de l’hôpital Albert-Schweitzer.

C’est d’ailleurs ce phénomène qui est à l'origine du drame qui a coûté la vie aux frères Nzouba ", a relaté l'un des rescapés. Avant de poursuivre : " L’un de nous a fait remarquer qu’il y avait du sable mouvant non loin de là où nous nous trouvons. Je suis allé vérifier et me suis rendu compte de la véracité des faits. Les choses sont allées si vite que nous n’avons pas eu le temps de sauver nos deux frères ". Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lambaréné, Félix Minko, a tout de suite demandé à la brigade nautique de gendarmerie de la localité d'ouvrir une enquête pour en savoir plus. Au moment où nous bouclons, les deux corps demeurent toujours introuvables.