Disparition: Le médecin stagiaire Verlande Nzang Essono a été retrouvée

LE médecin stagiaire Paola Verlande Nzang Essono a été retrouvée, hier en matinée, par les services de Police judiciaire (PJ) de Lambaréné, alors qu'elle errait dans la ville. Une information qui nous a été confirmée par la mère de cette dernière, jointe quelques minutes plus tard au téléphone, par L'Union.

Cette étudiante en 7e année de médecine à l’Université des sciences de la santé (USS), qui passait ses stages au Centre de recherches médicales de Lambaréné (Cermel), sis à l’hôpital Albert Schweitzer, était portée disparue depuis dimanche dernier. L'annonce de sa disparition circulait en boucle sur les réseaux sociaux depuis la journée de lundi dernier et une chaîne de solidarité s'est créée autour. Aussi bien les autorités administratives que judiciaires de la ville de Lambaréné ont tout mis en œuvre pour retrouver l'étudiante. Y compris toutes les bonnes volontés qui se sont jointes à la famille pour lancer des alertes et des avis et recherches.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon