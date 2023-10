Eaux et Forêts/Malversations : Lee White assigné à résidence

APRÈS avoir comparu le 4 octobre devant le juge instructeur de la Cour spéciale criminelle, l’ancien ministre des Eaux et Forêts, Lee White, et trois de ses collaborateurs ont été assignés à résidence par l’autorité judiciaire. Il s'agit du directeur général des Forêts, Ghislain Moussavou, du conseiller financier et ancien directeur financier de l'Agence nationale des parcs nationaux (ANPN), Jean Guy Diouf, et de l'inspecteur général adjoint des services des Eaux et Forêts, Ghislain Aimé Boupo. De source judiciaire, il est reproché à ces derniers les faits présumés de détournements de fonds publics, faux et usage de faux, concussion, association des malfaiteurs, violation des procédures d’attribution des permis forestiers, complicité d’exploitation illégale de bois, enlèvement des pièces et blanchiment des capitaux. Des faits punis par les articles 115, 117, 127, 141, 193, 194, 200 et 380 du Code de procédure pénale en vigueur en République gabonaise. Cette mesure intervient à la suite d'une opération dénommée " Dignité ", lancée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Ladite opération vise à mettre hors d'état de nuire les responsables administratifs qui se seraient rendus coupables de détournements de fonds publics et malversations financières. Le ministre Lee White et ses anciens collaborateurs restent donc à la disposition de la justice gabonaise. L’enquête se poursuit ! Abel EYEGHE EKORE Libreville/Gabon