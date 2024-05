FORFAITS INTERNET : L’ILLUSION DES PETITS PRIX ?

Les géants de l’internet au Gabon ont, d’une certaine façon, apporté des réponses concrètes aux populations gabonaises qui se sentent très souvent victimes du coût excessif des forfaits internet.

S’ils semblent avoir pris le problème à bras-le-corps en proposant des solutions adaptées au marché local, ces derniers ne manquent pas de stratégies pour s’arroger la meilleure part du deal.

En effet, en parcourant les offres faites par ces maisons de communications téléphoniques détentrices du monopole d’un secteur en manque de concurrence, l’on se rend bien compte de l’illusion vendue. Depuis de nombreux mois déjà, les forfaits internet ont connu une réelle augmentation, notamment en termes de débit.

Mais, à y regarder de près, et en fonction des prix adossés, la consommation ne cesse d’augmenter. " C’est une arnaque pour les consommateurs que nous sommes. Il vous suffit d’acheter un forfait d’une durée d’un jour, et même pas la journée terminée qu’on vous informe que vous n’avez plus de forfait mobile pour continuer à profiter de votre connexion. C’est bien d’avoir réduit les tarifs de forfaits, mais si ces derniers ne nous profitent pas réellement, cela ne sert pas à grand-chose ", souligne un internaute sur les réseaux sociaux.

Ces plaintes récurrentes montrent l’importance pour les opérateurs mobiles de proposer aux abonnés, comme dans certains pays de la sous-région, à l’exemple du Cameroun, des services sur mesure.

Car si le vent de la Transition a déjà permis un certain nombre de recadrages sur quelques dérives, le secteur de la téléphonie mobile et, surtout, de l’internet ne saurait rester en marge.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon