Santé : des médicaments disponibles pour plus de 365 formations sanitaires

Dans le cadre du Plan d'accélération de la transformation (PAT), le gouvernement gabonais a réussi à engager une réforme de l'Office pharmaceutique national (OPN) en société d'Etat, une initiative qui a permis à la société de s'émanciper des dotations budgétaires de l’État et de mettre en œuvre un modèle d'affaire, la mission principale de l'OPN est de garantir ne disponibilité permanente du médicament et autres produits de santé aux populations sur l'ensemble du territoire national, et à moindre coût. C'est ainsi que s'inscrit cette cérémonie de distribution de médicaments aux régions sanitaires qui s'est déroulée ce mardi en présence de la cheffe du gouvernement gabonais, Rose Christiane Ossouka Raponda, accompagnée du ministre de la Santé Guy Patrick Obiang Ndong et des responsables et représentants des formations sanitaires concernées, et de plusieurs autres personnalités.

Ce 1er lot de médicaments d'une valeur de 2 milliards de francs CFA, sera redistribué sur l'ensemble du territoire national. Parmi les formations sanitaires bénéficiaires on compte 288 dispensaires, 43 centres médicaux, 19 centres de santé urbains, et 18 centres de santé ruraux. Dans son mot de circonstance, le ministre de la Santé a indiqué que "les premiers colisages sont déjà effectués dans les provinces du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Maritime". Il précise également que "l'objectif véritable est d'aller au plus proche des populations, afin d'assurer un accès même pour celles vivant dans les zones reculées".

F.S.L

Libreville/Gabon