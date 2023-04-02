CAN 2023 : 4, 2 milliards pour le vainqueur de l'épreuve

CONTRAIREMENT à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 au Cameroun, le montant alloué aux équipes de l’édition 2023 va connaître une hausse de 40%. En effet, la Confédération africaine de football (CAF) a fixé la cagnotte totale à 14,8 millions de dollars ( environ 9 milliards de francs) pour la CAN 2023. Le vainqueur de l'édition percevra un montant de 7 millions de dollars (4,2 milliards).
L'autre finaliste empochera 4 millions de dollars (2,4 milliards). Les perdants des deux demi-finalistes percevront chacun un montant de 2,5 millions de dollars (1,2 milliard). Les quarts de finalistes récolteront chacun 1,3 million de dollars ( 791 millions). Pour le président de la Confédération africaine de football (CAF) Dr Patrice Motsepe, ces montants doivent servir au développement du football des pays qualifiés pour cette CAN.
Hans NDONG MEBALE
Libreville/Gabon
Добрый день друзья.
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Безнапорные полиэтиленовые трубы изготовлены из вторичного пнд сырья. Используются в технических целях. Предназначены для монтажа скрытых или подземных кабельных каналов. Применяются в качестве труб-кожухов для защиты электрокабелей, телефонных и интернет проводов от механических повреждений, таких как давление грунта и удары. А также защищают от других внешних воздействий, таких как грязь, атмосферные осадки.Труба пэ техническая монтируется в бетонные стены для проведения спрятанной проводки и ее защиты, так как трубы не подвержены разрушению во время эксплуатации. Незаменима труба полиэтиленовая техническая при монтаже безнапорных канализаций, ливневок, дренажных систем. Их можно использовать в частных домах при монтаже автономных канализаций. Они незаменимы в сельском хозяйстве в системах полива. Трубы ПНД технические большого диаметра можно использовать для проведения кабельных коммуникаций в многоквартирных жилых комплексах, объединяя провода в одной защитной трубе.Прежде всего, трубу техническую ПНД для кабеля гладкую очень легко монтировать. Огромное разнообразие фитингов ПНД и эластичность труб позволяет прокладывать трубы в труднодоступных участках и трубопроводы с различным направлением. Монтируется компрессионным методом и раструбной сваркой с помощью специальных аппаратов. Использование труб в качестве защитного футляра для кабеля экономически выгодный способ. Производство ПНД трубы не влечет за собой большие затраты, качество трубы всегда высокое. Срок службы ПНД трубы для прокладки кабеля составляет полвека. Труба ПЭ техническая в зависимости от толщины стенок выпускается нескольких видов: легкие, средние, средние тяжелые, средней легкости и облегченные средние. Выпускаются в черном цвете с разными оттенками, сероватый цвет обозначает невысокую жесткость.
Наша организация занимается свыше 10 лет производством полиэтиленовых труб высокого качества.
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