CAN 2023 : 4, 2 milliards pour le vainqueur de l'épreuve

08 fév, 2024 l'Union 1 Commentaire 571 vues

CONTRAIREMENT à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 au Cameroun, le montant alloué aux équipes de l’édition 2023 va connaître une hausse de 40%. En effet, la Confédération africaine de football (CAF) a fixé la cagnotte totale à 14,8 millions de dollars ( environ 9 milliards de francs) pour la CAN 2023. Le vainqueur de l'édition percevra un montant de 7 millions de dollars (4,2 milliards).

L'autre finaliste empochera 4 millions de dollars (2,4 milliards). Les perdants des deux demi-finalistes percevront chacun un montant de 2,5 millions de dollars (1,2 milliard). Les quarts de finalistes récolteront chacun 1,3 million de dollars ( 791 millions). Pour le président de la Confédération africaine de football (CAF) Dr Patrice Motsepe, ces montants doivent servir au développement du football des pays qualifiés pour cette CAN.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon

Auteur
anon

hans.mebale

Commentaires (1)
  • anon
    Andreasyxa

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    fév 08, 2024
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