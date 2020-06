Reprise des activités commerciales : un "Guide de bonnes pratiques" présenté au Premier ministre

Dans le but d'envisager la reprise des activités commerciales suspendues dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, a examiné hier avec trois de ses ministres les modalités y relatives. C'est à cette occasion que le ministre du Commerce, Hugues Mbadinga Madiya, assisté de ses collègues de la Santé, Max Limoukou, et du Travail, Madeleine Berre, a présenté un "Guide de bonnes pratiques".

Par ailleurs, Hugues Mbadinga Madiya a précisé qu'il s'agit ici des activités relatives à la restauration et l'hôtellerie. Ce plan contient des normes sanitaires. Il fera obligation aux restaurateurs et à d'autres acteurs de pouvoir s'en imprégner et de pouvoir s'y adapter. Cela dans la perspective d'une délivrance des autorisations spéciales. '