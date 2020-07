Rentrée des classes : cinquante mille masques alternatifs destinés aux enseignants et élèves

Le 20 juillet prochain, les élèves de Terminales regagnent les salles de classe. Pour ce faire, le gouvernement s'attelle à éviter toute propagation du coronavirus dans les établissements scolaires. Après la désinfection des locaux, voilà qu'un autre geste fort vient d'être posé. En témoigne la remise officielle d'un premier lot de 50 000 masques alternatifs, confectionnés durant deux mois par les tailleries des Forces de défense et de sécurité.

En effet, la ministre de la Défense nationale, Rose Christiane Ossoucka Raponda, a remis à son collègue du Commerce ce premier lot de masques alternatifs. Non sans promettre d'augmenter progressivement la production. Le ministre du Tourisme, du Commerce, des Petites et moyennes entreprises et de l'Industrie, Hugues Mbadinga Madiya, par ailleurs chargé de la gestion des stocks destinés à la lutte contre le Covid-19 se réjouit. "Cette remise matérialise la commande d'1 million de masques que le gouvernement avait passée auprès de l'armée et des artisans. Ces masques seront distribués à la population. Ce qui constitue l'effort du gouvernement dans la lutte contre la pandémie", a-t-il indiqué.

Pour sa part, Patrick Mouguiama-Daouda, ministre de l'Éducation nationale a promis d'utiliser ce don à bon escient. "Nous allons reprendre les cours dans peu de temps ; c'est une population de près de 30 000 élèves et 10 000 enseignants et personnels administratifs qui sont attendus. Nous avons décidé de fournir les masques gratuitement parce que ce geste rentre dans la stratégie globale de respect des mesures barrières et sécurisation sanitaire", soutient-il.



Yannick Franz IGOHO



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon politique