PSD : Pierre-Claver Maganga Moussavou enregistre une nouvelle démission d'un parlementaire !

Députée du 1er siège du département de l'Ogoulou (Mimongo), Gladys Moulengui a claqué, à son tour, la porte du Parti social démocrate (PSD). Le Parti social démocrate (PSD) traverse actuellement une très mauvaise passe. Et pour cause, après la démission, le 14 avril dernier, du désormais ancien député du 2e siège du département de la Zadié, Franck-Ulrich Bokamba Ndombi Atabi, c'est l'élue du 1er siège du département de l'Ogoulou (Mimongo), Gladys Moulengui, qui, mardi dernier, dans un courrier transmis au leader du PSD, Pierre-Claver Maganga Moussavou, a annoncé claquer la porte de cette formation politique pour des "raisons personnelles". En indiquant au passage saisir "la main tendue du président de la République, Ali Bongo Ondimba, et son adhésion au Parti démocratique gabonais (PDG) avec armes et bagages.

Un revers de taille difficile à digérer pour l'ancien maire de la commune de Mouila, qui a dénoncé des attaques en règle du pouvoir visant à le fragiliser dans l'optique du scrutin présidentiel de 2023. Une pilule d'autant plus ardue à avaler que la localité de Mimongo et ses environs constituent un des bastions traditionnels du PSD. Ceci étant, cette écurie politique ne dispose plus que de deux élus nationaux. Notamment Albertine Maganga Moussavou à l'Assemblée nationale, en tant qu'élue du 3e siège du département de la Douya-Onoye. Et Pierre Moussounda au palais Omar Bongo Ondimba, comme représentant du département de la Mougalaba.

Dans tous les cas, depuis un certain temps, Pierre-Claver Maganga Moussavou semble avoir toutes les peines du monde à arrêter l'hémorragie des cadres au sein de sa formation politique. Après Biendi Maganga Moussavou et bien d'autres, il y a quelques mois, ce sont deux autres figures de premier plan qui viennent ainsi de lui tourner le dos. Entraînant de facto la vacance du 1er siège de l'Ogoulou et du 2e siège de la Zadié. Des partielles en perspective à valeur de tests pour l'ancien vice-président de la République et l'ensemble de ses partisans qui lui sont encore fidèles.

J.KOMBILE MOUSSAVOU

Libreville/Gabon