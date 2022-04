Igoumié : vers la fin des branchements anarchiques

L'opération de pose des compteurs d'électricité par les équipes de la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) a été lancée, le 14 avril dernier, à Igoumié dans le 2e arrondissement de la commune d’Owendo. Plus de 200 ménages avec une perspective d'atteindre 500 vont être impactés, mettant ainsi fin aux nombreux branchements anarchiques. “Il s'agit d'une opération qui consiste à rapprocher l'alimentation en électricité des lieux d'habitation”, a indiqué Georges Jacques Sanvee Tigoue, directeur commercial de la SEEG.

Cette opération est l'émanation de la volonté du gouvernement, avec l'appui financier de la Banque mondiale (BM), à travers le projet d'accès aux services de base en milieu rural et renforcement des capacités (Pasbmir). Le chantier a été confié à la Société nouvelle énergie et flux (Snef). Les travaux, effectués sur une période de 8 mois, ont consisté pour les techniciens de la Snef à implanter "309 poteaux, sur une distance de 7 km en basse tension et 4 km en moyenne tension sur un total de 5 postes transformateurs, dont 3 postes de 600 kVA et 2 postes de 100 kVA", a expliqué Joyce Obiang Obame, chef de travaux Snef.

Ce projet, dont la première phase de réalisation couvre 95 % du quartier Igoumié, sera achevé lors de la deuxième phase. D'autres zones, telle Malibé dans la commune d'Akanda, vont également bénéficier de ce projet sous peu.

Charly NYAMANGOY BOTOUNOU

Libreville/Gabon