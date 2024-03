PDG : les divergences d'approche au cœur de la rencontre d'aujourd'hui ?

Faut-il y voir un quelconque lien avec la récente sortie du membre du Comité permanent du Bureau politique (CPBP), Alain-Claude Bilie-By-Nze, qui avait appelé à la réunion urgente et conjointe de certaines instances du Parti démocratique gabonais (PDG) ?

En tout cas, aujourd'hui, se tient au siège de la plus vieille formation politique de notre pays une rencontre entre les membres du secrétariat exécutif par intérim, ceux du CPBP et du Conseil consultatif des sages.

Bien que celle-ci soit officiellement axée autour de la célébration à venir du 56e anniversaire du PDG, de sa participation au Dialogue national inclusif prévu en avril prochain, de l'élaboration du rapport d'étape des "Assises d'autocritique et de refondation" tenues les 23 et 24 février derniers sur fond de désaffection de la base, les enjeux sont sans doute ailleurs.

Car en filigrane, tout ce beau monde devrait explorer les voies et moyens de relancer les activités de leur formation politique. Tant il apparaît clairement qu'en dépit des démissions enregistrées ici et là dans ses rangs, l'implosion annoncée du PDG n'a pas eu lieu.

Qu'en définitive, il reste et demeure une force politique non négligeable sur l'échiquier national. Et entend ainsi tirer, sur fond d'introspection rigoureuse et objective, toutes les leçons du passé de manière à réécrire une nouvelle page de son histoire en tenant compte des enjeux liés au processus amorcé le 30 août dernier dans notre pays.

Ce qui suppose selon certains, une certaine dose de démocratie interne. Histoire de tenir compte de toutes les sensibilités qui pourraient faire prévaloir leurs idées et conceptions de notre société.

Si l'on n'en est pas déjà là, il reste que les différentes approches semblent s'affronter. Entre celle résolue à mettre coûte que coûte une commission ad hoc en lieu et place du secrétariat exécutif par intérim dans l'attente du prochain Congrès et les tenants d'une "démarche progressive", le secrétaire général par intérim, Luc Oyoubi, devrait faire montre de talents d'équilibriste pour préserver l'essentiel.

La rencontre de ce jour devrait fixer les uns et les autres.

J. KOMBILE MOUSSAVOU

Libreville/Gabon