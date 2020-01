Parti : Et voilà le REPR !

Ne se reconnaissant plus dans la ligne politique de ce parti politique dont il avait défendu les couleurs, au 2e siège du 2e arrondissement de Libreville, lors des élections législatives d'octobre 2018, du fait notamment, a-t-il indiqué, "de l'ostracisme et de la vision politique de son président, Alexandre Barro Chambrier", il a préféré claquer la porte.

À l'entendre, sa formation, qui compte à ce jour plusieurs centaines de militants, se positionne au centre de l'échiquier politique national. D'autant que, a-t-il souligné, "c'est la meilleure façon de préserver et garantir la cohésion nationale et notre vivre-ensemble".

Dans tous les cas, a-t-il précisé, "le REPR prône les idées centristes et constructives, afin de parvenir à l'émergence véritable de notre pays". Et d'ajouter : "L'heure est au rassemblement, au renouvellement de la classe politique nationale. Et à l'appropriation des valeurs de bonne gouvernance ainsi que toutes celles qui fondent notre identité commune."