Mairie de Libreville : présenter la situation de l'heure et dresser les perspectives

Des orientations majeures en vue de mener l'intérim de trois mois ont été dégagées, mardi 29 septembre 2020, au cours d'une séance de travail qui a réuni autour du maire central intérimaire, Serge William Akassaga, les présidents des groupes politiques siégeant au conseil municipal de Libreville (PDG, Union Nationale, CLR, SDV/RV...).

"Dans le temps d'intérim, nous nous sommes proposé de mener un certain nombre d'actions. Il s'agissait donc de regarder avec les différents groupes politiques, et en attendant la tenue du conseil municipal, comment les exécuter afin de rendre notre gestion plus efficace", a expliqué Serge William Akassaga.

Les actions à entreprendre concernent en premier lieu la gouvernance municipale, notamment la sempiternelle problématique de la masse salariale qui plombe cette administration. Sur ce volet spécifique, et au cours du tour de table, le maire central par intérim a offert aux présidents de groupes politiques participant au conseil municipal les explications sur les mesures qu'il a prises récemment concernant la suspension des émoluments des cadres du cabinet du maire central.

"Et en tant que présidents de groupes politiques, le maire central intérimaire a estimé que nous sommes bien placés pour relayer les mobiles de ces mesures aux autres conseillers municipaux. Nous allons donc passer ce message à nos collègues", a souligné le président du groupe SDV/RV, Raymond Placide N'Dong Meyo.

Mais auparavant, Serge William Akassaga a présenté à ses interlocuteurs "la situation de l'heure" de l'institution, avant de leur décliner un certain nombre de perspectives destinées à booster le fonctionnement de l'administration municipale.



ENA



