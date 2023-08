Législatives/2e siège/3e arrondissement : Alex-Bernard Bongo prône l'unité pour remporter tous les défis

Dans le cadres des élections législatives, Alex-Bernard Bongo Ondimba a poursuivi ses rencontres hier mardi dans 2e siège du 3ème arrondissement de Libreville en compagnie de son colistier, Brice Moukagni. Pour vendre leur projet de société aux populations de cet arrondissement.

Soucieux d’entendre les préoccupations des riverains et de faire comprendre à la fois le programme du candidat à la présidentielle Ali Bongo Ondimba et la démarche participative qu’il mettra en place s’il est élu député, il privilégie les rencontres en format restreint avec une trentaine de participants. Parmi ceux-ci des femmes, des jeunes, des aînés, des commerçants et des responsables d’associations. Ces échanges permettent aux participants pour la plupart indécis sur leurs choix pour la députation, d’exprimer leurs opinions sur les différents sujets abordées. Notamment : la vie chère, les emplois, la santé, l'éducation, le financement des projets etc... et d’avoir un échange franc et direct avec ces derniers.

« Je n’ai pas les solutions à tous les problèmes, mais ma volonté est de réunir les femmes, les jeunes et les aînés du 2e siège du 3e arrondissement pour qu’ensemble et unis nous trouvions les voies et moyens d’agir pour faire entendre notre voix efficacement. Il nous faut changer notre manière d’agir et rompre avec l’attentisme. Je ne suis pas venu vous demander de me croire, mais plutôt de m’écouter et de choisir le 26 » a-t-il souligné à ses interlocuteurs.

Alex-Bernard Bongo Ondimba s'est ensuite déplacé dans les méandres du PK où l’attendaient les retraités et les jeunes en quête d'emploi.

Par AEE

Libreville/Gabon