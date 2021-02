Lébamba : La bataille du leadership politique en jeu

Lébamba, chef-lieu du département de la Louétsi-Wano dans la province de la Ngounié est désormais à la recherche d’un leader politique. La question préoccupe la majorité des louvanois au point où et elle se partage sur les plateformes de communication et dans les rencontres entre amis.

Jusque là ce rôle était dévolu au membre du bureau politique et député du parti démocratique Gabonais (PDG) Hilaire Machima décédé le 18 janvier dernier. Avec trois mandats à son actif, de 2003 à 2021, il avait conquis la légitimité des populations de sa circonscription politique. Membre du gouvernement en 2019, il était devenu le principal leader politique du département, bien entendu après la retraite politique volontaire de l'ancien sénateur, le général d'armée Vivien Nzengué Nzoundou.

A présent, les militants du PDG et les louvanois de toutes les obédiences s’interrogent sur celui qui succédera à l’ex-ministre délégué pour assurer le leadership politique. Avec la capacité de rassembler les fils et les filles de Lébamba, d’animer en toute démocratie et à toute fin utile la vie politique de la localité. Par ricochet, défenseur patenté des intérêts du PDG pour des victoires lors des joutes électorales. Certains hauts cadres du parti sont identifié, mais leur engagement personnel en dépend.