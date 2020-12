Gabon-Sierra Leone : pour un nouveau départ dans la coopération bilatérale

Présent sur le territoire gabonais depuis lundi, Julius Maada Bio a salué, au nom des membres de la délégation qui l'accompagne, l'accueil chaleureux que le peuple, le gouvernement, et le président de la République, lui ont réservé sur le sol gabonais. Pour cette toute première visite officielle, le premier magistrat sierra-léonais compte bien s'inspirer du modèle économique gabonais. En atteste sa visite avant-hier à la Zone économique à régime privilégié de Nkok (Zerp), où il a respectivement constaté de visu le fonctionnement du guichet unique, le parc à bois, le show-room des meubles et l'usine pharmaceutique. L'objectif de cette visite : s'inspirer du modèle gabonais. Une intention qu'il n'a d'ailleurs pas cachée, en le rappelant au chef de l'État gabonais. Mieux, Julius Maada Bio a avoué "être impressionné par les industries présentes à Nkok".

Dans la même foulée, les deux personnalités durant leur échange présidentiel ont exprimé leur volonté d'approfondir la coopération bilatérale en explorant d'autres secteurs. Le renforcement du cadre juridique, les questions aéroportuaires et commerciales, l’échange d’expériences concernant les Zones économiques spéciales constituent essentiellement les secteurs de coopération bilatérale à explorer. Le Gabon et la Sierra Léone disposant tous deux d'un potentiel forestier, Julius Maada Bio, sans être formel car n'ayant pas achevé sa visite de travail et d'amitié, a fait savoir que "le secteur bois peut constituer un domaine à explorer dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale".