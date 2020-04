Forces de défense et de sécurité : Les nouveaux chefs désormais en fonction

Le chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba, a présidé deux cérémonies hier, au palais du bord de mer. D'abord celle de l'installation du nouveau Grand Chancelier des Ordres nationaux, le contre-amiral Alain Jérôme Mounguet Ingoule. Puis celle de la passation de commandemant entre les nouveaux chefs des corps de défense et de sécurité et leurs prédécesseurs respectifs.

Il faut souligner que quelques instants plus tôt, ces promus ont prêté serment, conformément aux dispositions de l'article 12 de la Constitution. Lequel dispose en son alinéa 2 : "Avant leur entrée en fonction, les commandants en chef des forces de défense et de sécurité prêtent serment devant le président de la République, selon les termes ci-après : je jure de défendre la patrie et l'Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de fidélité à l'égard du chef de l'Etat, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de celles-ci."