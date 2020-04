Covid-19 : Le gouvernement autorise le rapatriement des expatriés

"Le gouvernement de la République, saisi par des États étrangers et des partenaires, a autorisé, à titre exceptionnel, l'opération de certains vols en vue de procéder au rapatriement dans leurs pays des résidents qui le desirent. Ces vols exceptionnels ne se feront qu'à la demande des États, en respect des conventions internationales sur le rapatriement, du droit du Gabon à protéger sa population", indique le patron de la diplomatie gabonaise.

Un rapatriement qui obéira à certaines conditions. "Ainsi, 72 h avant chaque départ, une liste comportant l'identité des candidats au départ, leurs numéros de passeport, de carte de sejour, de même que leurs e-mails et numéros de téléphone dans leurs pays de destination, sera fournie aux autorités gabonaises", précise le ministre des Affaires étrangères. Les arrivées et départs n'auront lieu que de jour et le personnel navigant ne sera pas autorisé à débarquer des avions. Et Alain-Claude Bilie-By-Nze de rajouter : "Il est demandé aux candidats au départ de remplir un formulaire comprenant l'identité et les coordonnées des personnes avec lesquelles elles auraient été en contact durant les 21 jours précédant leur départ."