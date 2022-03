Commune de Libreville : plus de 26 milliards de francs de budget primitif

Le budget primitif de la commune de Libreville pour l'exercice 2022 a été examiné, puis adopté hier mardi 15 mars 2022 par les conseillers municipaux. Il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 26 371 948 320 francs. Comme l'exigent les textes en vigueur en matière d'élaboration du budget primitif, la tenue de ces assises a été précédée de réunions en débat d'orientation budgétaire sous la double tutelle administrative (ministère de l'Intérieur) et financière (ministère des finances) afin de déterminer le plafond budgétaire de la commune de Libreville.

Après un premier tour de table, un deuxième a été nécessaire visant un réajustement de celui-ci qui a été fixé au montant cité ci-dessus. Président du conseil municipal et par ailleurs maire de Libreville, Christine Mba Ndutume devait d'abord présenter à l'assistance les deux nouveaux conseillers municipaux, à savoir Mmes Rosalie Mohombo (élue du 4è arrondissement) et Ocloo Awo Antchandiet (élue du Centre des libéraux réformateurs – Clr) qui remplacent Jean Pierre Martin Révignet Ingueza Anguilet (décédé) et Levi Joda Mbinah Mbinah (exclu) avant de décliner les articulations majeures de ce budget primitif qui portent sur " l'optimisation du recouvrement des ressources propres " et ce par un changement de paradigme, notamment la mise en place d'une synergie efficace et efficiente entre les services générateurs de recettes et la direction générale des finances, la mise en place et/ou le renforcement des contrôles pour enrayer la dispersion des ressources ; " le soutien des actions de lutte contre l'insalubrité ", etc.

ENA

Libreville/Gabon