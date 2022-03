Présidentielle 2023 : le PDG dézingue Maganga Moussavou

Le président du Parti social démocrate (PSD), Pierre-Claver Moussavou, par ailleurs candidat déclaré au scrutin présidentiel de 2023, en a pris pour son grade hier au cours du point-presse qu'a animé, au siège du Parti démocratique gabonais (PDG), le porte-parole de cette formation politique, David Ella Mintsa. Lequel a fustigé " les dénégations et autres critiques stériles" déversées par le leader du PSD, lundi dernier, lors de sa déclaration de candidature. "Cette attitude de reniement, du reste surprenante, de la part d'une personnalité qui a occupé de très hautes fonctions au sein de l'Exécutif, cache mal la frustration née de la perte de certaines positions privilégiées au sein de l'appareil étatique", a-t-il clamé.

"À travers cette énième candidature, l'intéressé voudrait-il faire oublier son implication à un haut niveau dans la gestion du pays ou poursuit-il simplement son étrange trajectoire politique ponctuée depuis 30 ans par d'incessants va-et-vient entre la majorité et l'opposition ? " s'est-il interrogé. Tout en qualifiant " d'épiphénomène", " les gesticulations de cette personnalité politique habitée par l'aigreur." Toute chose qui prouve à suffisance qu'à un an et demi des élections générales, le PDG entend désormais rendre coup pour coup à tous ses adversaires et autres pourfendeurs. Un changement d'attitude à mettre sans doute à l'actif du nouveau secrétariat exécutif du PDG.

Dans tous les cas, revenant sur la célébration " en osmose" du 54e anniversaire de leur formation politique entre les militants et le distingué camarade président (DCP), Ali Bongo Ondimba, le 12 mars dernier, au Jardin botanique, il a clairement laissé entendre que la déclaration du DCP, sans équivoque, " répond aux souhaits ardents formulés depuis plusieurs mois par l'ensemble des militants du PDG".

Tout en précisant que " le PDG se réjouit de l'engagement du président de la République à poursuivre le combat pour l'amélioration du bien-être du peuple gabonais". Non sans avoir appelé les militants à la mobilisation et réaffirmé " le soutien total plein et entier du PDG au DCP".

J.KOMBILE MOUSSAVOU

Libreville/Gabon