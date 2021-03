CND : clôture de la première session ordinaire

LA première session ordinaire du Conseil national de la démocratie (CND) s'est achevée hier

LA première session ordinaire du Conseil national de la démocratie (CND) s'est achevée hier. Pendant près d'une dizaine de jours, les partis politiques membres de cette institution ont planché sur des problématiques diverses à l'auditorium du Conseil économique, social et environnemental (CESE), le tout dans une ambiance bon enfant.

Occasion pour Me Séraphin Ndaot Rembogo de saluer la qualité du travail effectué durant ladite session dont celui relatif à la "paix des braves", une idée vendue et défendue par le secrétaire général du Bloc démocratique chrétien (BDC), Guy-Christian Mavioga. "(...) Au cours des travaux, j'ai perçu de l'ensemble des acteurs, une volonté réelle de relever l'ensemble des défis qui nous attendent. L'importance d'une action coordonnée portant sur l'ancrage progressif de la démocratie dans nos mœurs politiques devient une exigence incontournable", a-t-il déclaré. Une dynamique qui, selon lui, ne doit pas s'arrêter en si bon chemin.

Et ce dernier de rajouter : "Nous devons nous féliciter de cette détermination, car il y a nécessité pour les membres du CND, d'évoluer dans un cadre harmonisé, qui soit élaboré avec, et par toutes les parties prenantes". Non sans apprécier la qualité des différentes interventions et autres recommandations. "Il me plaît de relever ici, la portée de ces points importants (Ndlr : points inscrits à l'ordre du jour) qui contribuent significativement à l'amélioration du fonctionnement de notre institution et à la consolidation du processus démocratique dans notre pays, autant qu'à la décrispation du climat politique altéré".

Yannick Franz IGOHO

