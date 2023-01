CGE : Lambert-Noël Matha reçoit les partis politiques aujourd'hui

La rencontre initiée par le ministre d'État en charge de l'Intérieur aura lieu ce matin à 10 heures à l'auditorium de l'immeuble Arambo, siège du ministère de l'Économie et de la Relance. Chaque parti politique légalement reconnu devrait être représenté par deux membres. SANS doute pour donner suite à la récente décision de la Cour constitutionnelle relative à la fin des pouvoirs du bureau du Centre gabonais des élections (CGE), et au renouvellement de ladite instance dans un délai d'un mois, le gouvernement, par l'entremise du ministre d'État en charge de l'Intérieur, Lambert-Noël Matha, convie les partis politiques de la Majorité et de l'Opposition légalement reconnus, à une réunion ce lundi matin (10 heures).

A l'auditorium de l'immeuble Arambo. Chaque formation politique devra se faire représenter par deux membres. Il aura fallu deux requêtes introduites auprès de la Cour constitutionnelle pour que l'opposition, particulièrement la chapelle de François Ndong Obiang "Réappropriation du Gabon, pour son indépendance et sa reconstruction" (RÉAGIR), obtienne finalement gain de cause. Ainsi, le 3 janvier dernier, la "gardienne des lois" a décidé la dissolution du bureau du CGE jusqu'ici présidé par Moïse Bibalou Koumba.

Logiquement, les discussions de ce lundi devraient essentiellement tourner autour des critères des représentants de la classe politique au sein de cette instance, la date de l'élection et les modalités de l'élection des membres dudit bureau. Il s'agira sans doute de rappeler les dispositions des textes portant création, organisation et fonctionnement de cet organe en charge des élections politiques dans notre pays. Et peut-être aussi d'indiquer le calendrier électoral y relatif. Il faut souligner que ce processus intervient au terme d'une longue période au cours de laquelle les principaux acteurs politiques, notamment au sein de l'Opposition, n'ont cessé de dénoncer l'illégalité du bureau sortant ; d'abord depuis la levée des restrictions liées à la lutte contre la Covid-19 ; puis depuis la proclamation des élections législatives partielles organisées dans trois sièges (Tchibanga, Mimongo et Mékambo).

Relevons aussi que le processus relatif à la mise en place d'un nouveau bureau du CGE intervient au cours de l'année 2023 pour laquelle le Gabon devrait normalement organiser des élections générales (présidentielle, législatives et locales). C'est dire l'enjeu et l'importance de ce processus. D’autant plus que selon la loi, les membres du bureau du CGE sont élus par l'assemblée générale…