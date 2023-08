Ces " poids plumes " qui veulent figurer dans la cour des grands

CONTRAIREMENT aux grosses écuries, certaines listes aux élections locales ne disposent pas de grandes affiches et kakémonos. Elles n’organisent pas non plus de meetings, préférant le porte-à-porte et les causeries de proximité. C’est le cas de Conscience et action citoyenne (CAC), de Florentin Moussavou, sur une liste commune avec l’Union démocratique et républicaine (Udere) de Victor Missanda dans le 4e arrondissement de Port-Gentil.

Un ticket demandant aux populations de voter le candidat de la majorité républicaine et sociale pour l’émergence (MRSE) à l’élection présidentielle, Ali Bongo Ondimba. Tout en prêchant pour leurs chapelles aux locales. Avec encore moins de moyens, la liste " Jeunesse en Marche ", présente uniquement dans le 2e arrondissement, conduite par Bonjean Ndong Zue, est reconnaissable sur le terrain par le port de gilets jaunes verdoyants. Le mouvement est né, selon son porte-parole, de la prise de conscience d’une partie de la jeunesse sur la dégradation de la cité dans de nombreux secteurs. Aussi se sont-ils levés " pour la restauration de la dignité et pour une meilleure gestion des collectivités locales ".

Pour ce faire, ils ont développé un projet de société axé sur quatre piliers : social et santé, éducation et emploi, environnement et assainissement, sport et culture. Pour l’élection présidentielle, " Jeunesse En Marche " appelle à voter pour le Pr Albert Ondo Ossa.

Fidèle AFANOU EDEMBE

Port-Gentil/ Gabon