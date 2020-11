CEEAC : les ministres des Affaires étrangères se concertent

C'est le chef de la diplomatie gabonaise, Pacôme Moubelet Boubeya, qui a présidé ces assises, en sa qualité de président du Conseil des ministres. Il était assisté de Gilberto Da Piedade Verissimo, président de la Commission de la CEEAC.

Entre autres points inscrits à l'ordre du jour, les présentations des rapports du Comité inter-État des experts et d'activités de la Commission de la CEEAC ; le point d'information sur l'état des contributions statutaires ; la présentation du plan stratégique indicatif à moyen terme (2020-2025) ; les examens du plan d'action 2021, du projet de règlement intérieur du Comité des représentants permanents (COREP), du projet du budget exercice 2021, des projets de décision, des projets de l'ordre du jour et du programme de la XVIIIe session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement ; enfin, l'examen du projet du communiqué final de ladite session.