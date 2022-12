Barnabé Mbangalivoua : la "grande figure du commandement" sera inhumée demain à Franceville

LE gouverneur de la province du Moyen-Ogooué (G3), Barnabé Mbangalivoua, décédé à Libreville le 20 novembre 2022, a reçu hier au camp Gros-Bouquet où était exposée sa dépouille, les hommages de la République. Y étaient présentes plusieurs personnalités civiles et militaires. Tout comme parents, amis et connaissances. Une cérémonie chargée d'émotion et de tristesse. Tant l'homme a, de son vivant, donné la preuve, partout où il est passé, "d'un travailleur inlassable, rassembleur, d'homme jovial toujours sociable, simple et digne". Ce sont d'ailleurs ces particularités qui, selon Franck Mendome, un ancien condisciple de l'Université Omar-Bongo (UOB) qui a lu l'oraison funèbre, devraient être retenues du passage de Barnabé Mbangalivoua ici-bas. Occasion pour cet ancien condisciple de rappeler que Barnabé Mbangalivoua est né le 11 juin 1960 à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville.

Il fit ses études primaires et secondaires avec succès jusqu'à l'obtention d'un Bac A4-A5. Ce qui lui a permis de s'inscrire à l'UOB, plus précisément à la faculté des Lettres et des Sciences humaines (FLSH) d'où il sortira nanti d'une maîtrise en Histoire contemporaine. Puis, il s'envole pour la France où il intègre à Paris l'École des hautes études sociales (EHES) où il décroche un Diplôme d'études approfondies (DEA). Rentré au Gabon, Mbangalivoua est intégré à la Fonction publique comme enseignant du second degré général des lycées et collèges, comme professeur d'histoire-géographie et instruction civique. Après plusieurs années d'exercice, le destin lui prescrit une longue carrière dans le commandement. Parmi les fonctions occupées, on notera, entre autres, celles de préfet du département de la Passa (à deux reprises), dans le Haut-Ogooué ; préfet du département du Woleu (Woleu-Ntem) ; secrétaire général de province (Haut-Ogooué) ; gouverneur du Moyen-Ogooué. L'homme était donc considéré comme "une grande figure du commandement".

Barnabé Mbangalivoua dit Babe était père d'une famille nombreuse. Il sera inhumé demain samedi à Franceville. Aux côtés des siens qui l'ont précédé dans l'au-delà.

O'. N.

Libreville/Gabon