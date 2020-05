Aboumi : l'aide de Noureddin Bongo Valentin arrive à bon port

Le département de Bayi-Brikolo (Aboumi), dans la province du Haut-Ogooué, a récemment reçu sa part de l'aide alimentaire de Noureddin Bongo Valentin, coordonnateur général des Affaires présidentielles, aux personnes à faibles revenus. Cela, dans le cadre du "devoir de solidarité nationale" prôné par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, envers les économiquement faibles, plus frappés par les effets négatifs du Covid-19.

C'était à l'occasion d'une cérémonie, plutôt sobre, organisée à la salle polyvalente de la commune d'Aboumi. Cette dotation, essentiellement composée de kits alimentaires et de savon, a été remise par le député de la contrée, Jean-Bosco Ndjounga, au maire de ladite localité, Luc Sama, et au président du Conseil départemental, Yves Zacharie Okindja. C'était en présence de la notabilité (chefs de quartier, de cantons, de regroupement des villages et de villages).