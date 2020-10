Vaalco Energy : un nouvel investissement de 3 milliards de francs

La compagnie pétrolière américaine Vaalco Energy annonce qu’elle entamera l'acquisition et le traitement de nouvelles données sismiques 3D au quatrième trimestre 2020. Le coût de l'opération avoisinerait les 5 millions de dollars nets (près de 3 milliards de francs) sur le bloc pétrolier Etame marin, situé au large du Gabon.

Le financement permettant de soutenir cet investissement sera issu des liquidités liées à l’exploitation et autres fonds disponibles dans le compte de l'entreprise. Selon les responsables de Vaalco Energy, l’acquisition de ces données sismiques favorisera l'optimisation et la réduction des risques liés aux futurs sites de forage et dans le cadre de l'identification de nouveaux emplacements potentiels sur le terrain.

Mieux, la compagnie prévoit que l’étude 3D va procurer une meilleure imagerie des emplacements satellites et identifier les futures opportunités permettant un meilleur développement du bloc Etame marin.

À noter que le traitement de cette étude sismique s'achèvera d’ici la fin 2 021.



Styve Claudel ONDO MINKO



