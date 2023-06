Entrepreneuriat : Eramet dévoile la première promotion du programme Femmes d'Avenir

Lancé il y a un an par Eramet, Women in Africa (WIA) et l'État Gabonais, le programme Femmes d'Avenir dédié aux femmes entrepreneures a livré sa première promotion le samedi 24 juin. 30 lauréates ont bénéficié de cette initiative qui vise à promouvoir l'inclusion de l'égalité des genres en formant et en accompagnant 130 PME et TPE féminines gabonaises sur une période de trois ans (2022-2025).

Pendant plusieurs mois, les bénéficiaires du programme Femmes d'Avenir ont tiré parti de plus de 150 heures de formation pratique, d'un mentorat individualisé, de l'accès à un réseau dynamique d'experts, de professionnels et de business Angels issus de divers secteurs présents lors des talks, des masterclass ou des sessions de networking. Une période d'incubation nécessaire pour leur permettre de développer leurs compétences, d'élargir leurs réseaux et accéder à des opportunités de développement significatives.

Lors de la cérémonie, le jury de business Angels présents aux sessions de pitchs a décerné le premier ex-aequo à Marie Gabrielle Mouckonga et à Sarah Mboussou en reconnaissance à leur modèle d'affaire et leur volonté d'apporter des solutions tangibles à la communauté locale à travers leurs entreprises. " L'ambition de l'Etat gabonais et de ses partenaires notamment le groupe Eramet et Women in Africa à travers ce programme est de générer un impact sur les communautés locales, et de permettre aux futures générations d'entrepreneures d'avoir des rôles modèles", a indiqué Loïse Tamalgo, délégué général Afrique du groupe Eramet.

Alors que le recrutement de la deuxième promotion de 50 entreprises de femmes gabonaises est en cours, Eramet et WIA s'engagent à créer d'autres écosystèmes dynamiques et innovants pour l'entrepreneuriat féminin à travers l'extension dudit programme à l'international, notamment au Sénégal dès septembre 2023.

JMN

Libreville/Gabon