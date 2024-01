Comptabilité publique et Trésor : la feuille de route du CTRI

DÉVOILER et expliquer la feuille de route prescrite par le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est l'objectif des rencontres initiées depuis le début du mois de janvier par Luther Steeven Abouna Yangui, directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor. Des rencontres qui ont permis, au patron du Trésor public d'échanger avec les chefs de postes comptables et leurs agents.

Avant d'entreprendre une série de visites des postes comptables du Grand Libreville. Ladite feuille de route est sculptée autour de plusieurs axes stratégiques, reflétant l'engagement du Trésor public à embrasser les défis imminents : la mobilisation accrue de ressources nécessaires à la concrétisation des initiatives prioritaires ; la gestion rigoureuse et orthodoxe des budgets de l’État, des collectivités locales et des établissements publics ; l'amélioration de l'accueil et des services offerts aux usagers ; la conduite exemplaire au sein de l'institution…

Plusieurs postes ont déjà reçu la délégation de la direction générale. Les étapes de cette première série de rencontres comprenaient la trésorerie provinciale de l’Estuaire, la trésorerie spéciale de la présidence et des armées, ainsi que les recettes de perception et municipale d’Owendo. Il s’agit d’une approche méthodique qui, lors de l'inspection des locaux de ces services déconcentrés, a permis de témoigner de l’engagement sans équivoque de la direction générale, en faveur de l’amélioration des infrastructures et des conditions opérationnelles des agents, et en réponse à une aspiration collective à l'excellence au sein du Trésor public gabonais.

GM.LNTOUTOUME-NDONG

Libreville/Gabon