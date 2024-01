Oligui Nguema et Macky Sall pour la redynamisation de l'axe Libreville-Dakar

Les chefs d'État gabonais et sénégalais ont eu un tête-à-tête au cours duquel ils ont "échangé sur des sujets d'intérêt commun". Ils ont revisité tous les domaines de coopération liant nos deux pays qui entretiennent des relations séculaires.

ARRIVÉ jeudi dernier à Dakar (Sénégal) pour une visite de travail et d'amitié de 72 heures, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a été reçu en audience hier au palais présidentiel par le président sénégalais, Macky Sall. Avec son hôte, il a échangé en tête-à-tête sur des sujets d'intérêt commun. Notamment ceux concernant la redynamisation de la coopération entre Libreville et Dakar dans les domaines de l'éducation (le Sénégal accueille depuis de nombreuses années plusieurs étudiants gabonais et d'autres compatriotes qui exercent dans de nombreux domaines), la formation professionnelle, la culture, la jeunesse et le sport.

Les questions économiques n'étaient pas en reste. Elles ont d'ailleurs été au cœur des échanges entre les deux chefs d'État. Et l'on comprend un peu mieux pourquoi dans la délégation du numéro un gabonais, on compte aussi le ministre de l'Économie, Mays Mouissi. Dans son discours de bienvenue à son hôte, le président sénégalais a encouragé son homologue gabonais à poursuivre sa démarche inclusive et apaisée dans le processus de la Transition. Il l'a par ailleurs félicité pour le travail accompli par le Gabon lors de son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies (Onu). Mandat au cours duquel le Gabon, soutenu par le Mozambique et le Ghana, pays avec lesquels il formait le Groupe des 3 (G3), a pu obtenir à l'Onu le vote de la Résolution 2 719 (2023) sur le financement des opérations de maintien de la paix menées par l'Union africaine (UA).

Aussi, Macky Sall a-t-il exprimé sa gratitude pour l'hospitalité réservée à la communauté sénégalaise vivant au Gabon. Le chef de l'État sénégalais a exprimé la volonté des autorités sénégalaises à redynamiser la coopération multisectorielle qui les lie au Gabon à travers un partage d'expertise au profit de nos peuples respectifs. Honoré par l'accueil chaleureux et particulier qui lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne dans la capitale sénégalaise, Brice Clotaire Oligui Nguema a, en retour, exprimé sa profonde gratitude à son homologue sénégalais.

Revenant sur le renforement de la coopération entre nos deux pays, le président de la Transition a salué le modèle de développement économique et infrastructurel du Sénégal. Il entend solliciter un accompagnement de ce pays frère dans ce sens. Il faut dire que la visite au Sénégal du général Oligui Nguema, qui est accompagné de son épouse Zita (entre autres), est la toute première depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Même si, rappelons-le, les deux chefs d'État se sont déjà rencontrés à deux reprises à Ryad (Arabie saoudite) lors du sommet Arabie saoudite-Afrique et à Dubaï lors du sommet de la COP. Ces différentes rencontres avec le numéro un sénégalais étaient éminemment pédagogiques.

Puisque le président de la Transition avait saisi ces opportunités pour lui expliquer le contexte et les raisons justifiant la prise de pouvoir par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). L'on a souvenance de ce qu'à l'époque le CTRI avait essuyé de fortes critiques au niveau international, et chaque allié était le bienvenu pour soutenir l'action menée dans le cadre de la libération de notre pays du joug de l'ancien régime.

A.M.

Libreville/Gabon