BICIG : 26 employés récompensés pour leur dévouement

EN droite ligne avec sa politique de méritocratie qui vise à récompenser ses employés, la direction générale de la Banque internationale pour le Commerce et l'Industrie du Gabon (BICIG) a procédé vendredi dernier à l’occasion de la fête du personnel, à la décoration de 26 de ses employés.

Après 10 ans, 20 ans et 30 ans de service, lesdits employés ont été récompensés pour leur travail et leur dévouement à travers des médailles de bronze, d’argent et d’or. En clair, l'objectif est de récompenser le travail des décorés ayant oeuvré avec abnégation et qui ont ainsi contribué au développement de la BICIG au cours de ces dernières années. Lors de cette cérémonie, la présidente du conseil d'administration, Patricia Marie-Ange N'doungou a adressé, lors de son discours, ses félicitations et remerciements aux récipiendaires.

« Grâce aux fruits de votre travail, nous sommes l'une des meilleures banques de la sous-région, et leader sur le marché de la banque de détail au Gabon. Le leadership de la BICIG est le résultat de votre engagement et de la rigueur que vous vous êtes imposé, et du profond respect de notre déontologie professionnelle qui nous est si chère. Au fil des années vous avez apporté votre pierre à l'édifice et nous vous en sommes profondément reconnaissants», a-t-elle déclaré.

« La médaille du travail que vous venez de recevoir est l'illustration de votre mérite après tant d'années de labeurs. Individuellement puis collectivement, vous avez, chacun à son niveau de responsabilité, hisser la BICIG au niveau qui est le sien aujourd'hui. Et votre employeur doit pouvoir compter sur vous pour rendre cette société encore plus visible et plus performante », a fait savoir Cyrille Angoue, le représentant de la ministre du Travail.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon