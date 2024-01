Franceville/Forces de police nationale : Les officiers supérieurs et sous-officiers épinglés en galons

Les officiers supérieurs et subalternes, les sous-officiers supérieurs et subalternes des forces de police nationale (FPN) du Haut-Ogooué, promus au tableau d’avancement de janvier 2024, ont porté leurs nouveaux galons vendredi 12 janvier 2024, au cours d’une cérémonie solennelle, qui s’est déroulée sur l’esplanade du commissariat central de Franceville, en présence des chefs de corps et du gouverneur du Haut-Ogooué, Jacques Denis Tsanga. La dite cérémonie a été présidée par le directeur régional des polices urbaines-est(DRPU) par intérim, le Colonel Noël Okogho, au nom du commandant en chef des FPN.

Parmi les officiers supérieurs promus, figurent le commissaire D’Ombélé, Elvys Ngoukou Kouakala, promu au grade de Lieutenant-Colonel et la cheffe de la police municipale, Luce Sandra Ngouoni Oyiba, promue au grade de Commandant. Trois officiers subalternes ont arboré leurs insignes de capitaine de police. En ce qui concerne les sous-officiers supérieurs et subalternes, ils étaient au nombre de quatorze, dont des brigadiers chefs major, brigadiers chefs, brigadiers et sous brigadiers, qui ont arboré leurs grades respectifs, en présence des membres de leurs familles. Au nom des promus, le Lieutenant-Colonel Elvys Ngoukou a pris la parole en sa qualité d’officier le plus gradé pour exprimer leur gratitude aux autorités du CTRI.

« C’est également l’occasion pour nous d’adresser nos vives félicitations à nos collaborateurs pour le travail accompli ensemble à Franceville. Tout en les exhortant à s’arrimer au nouveau contexte politique actuel », a signifié le lieutenant-Colonel. Pour sa part, le DRPU a présenté ses vives félicitations aux promus pour le travail accompli. Non sans exhorter le reste à redoubler d’effort, de discipline, d’ardeur au travail, et d’exercer avec abnégation et courtoisie les missions régaliennes des FPN.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon