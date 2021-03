Vaccination : le Premier ministre a reçu sa dose de vaccin

APRÈS le président de la République Ali Bongo Ondimba, les membres de sa famille et les personnels de santé qui ont reçu ce mardi 23 mars leurs premières doses du vaccin chinois Sinopharm, le tour est revenu à la Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda et à certains membres de son équipe de se faire administrer, hier au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), le même sérum anti-Covid

APRÈS le président de la République Ali Bongo Ondimba, les membres de sa famille et les personnels de santé qui ont reçu ce mardi 23 mars leurs premières doses du vaccin chinois Sinopharm, le tour est revenu à la Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda et à certains membres de son équipe de se faire administrer, hier au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), le même sérum anti-Covid.

Le ministre de la Défense nationale qui faisait partie, avec son collègue de Santé, est aussitôt allé lancer la campagne vaccinale des éléments des Forces de Défense et de Sécurité à l'Hôpital d'instruction des Armées Omar Bongo Ondimba de Libreville. La PM en a profité pour inviter tous ceux des Gabonais éligibles à suivre l'exemple de l'équipe gouvernemental en allant se faire vacciner.

Ce geste marque le début de la vaccination du gouvernement et vise à respecter une promesse qu'elle avait faite dès la réception du don chinois. "À l’instar du chef de l’État et de l’ensemble des membres du gouvernement, je me ferai moi-même vacciner dans les prochains jours", avait écrit Ossouka Raponda, le 22 mars, sur sa page Facebook.

Pour la cheffe gouvernement, il est juste question, même si la lutte contre l'actif coronavirus est la priorité, de perpétuer une tradition. "Fièvre jaune, poliomyélite, rougeole… le Gabon a une tradition très ancrée en matière de vaccination. Nous en avons l'habitude. Nous maîtrisons parfaitement ces processus. La vaccination nous permettra de réduire le nombre de décès, d'hospitalisations et de lever progressivement les mesures barrières. Elle est la clé pour retrouver le cours normal de nos vies. La vaccination fonctionne ailleurs. Elle fonctionnera aussi chez nous", avait-elle ajouté.

Serge A. MOUSSADJI

