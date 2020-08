Vaccin : où en sont les recherches ?

La course au vaccin contre le SARS-CoV-2 est toujours en cours. Plusieurs multinationales pharmaceutiques se sont d'ailleurs lancées, depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, dans des recherches scientifiques, afin de trouver le plus rapidement possible un vaccin et freiner les contaminations dans le monde entier. Où en sont donc les recherches scientifiques à ce jour ? Quels sont les pays les plus avancés ?

Il faut savoir que pas moins de 26 vaccins sont actuellement au stade d'essais cliniques, et 139 au niveau de l’évaluation pré-clinique à travers le monde. À cette date, les projets les plus avancés en matière d’essais cliniques sont ceux de l’université britannique d’Oxford, alliée au laboratoire AstraZeneca; de la biotech américaine Moderna, associée aux instituts américains de santé ; de l’Américain Pfizer, en partenariat avec la société biotechnologique allemande BioNTech, et du laboratoire CanSino en Chine.

À noter que Pfizer et Moderna ont commencé les essais cliniques de phase 3 de leurs candidats vaccins la semaine dernière. Des tests à grande échelle seront réalisés pour déterminer l’efficacité des vaccins. Les deux laboratoires avaient déjà annoncé, en juillet dernier, des résultats positifs pour des essais restreints qu’ils avaient réalisés.

En Italie, l'hôpital romain Spallanzani, établissement public spécialisé dans les maladies infectieuses, a annoncé, hier, qu'il entamait des consultations pour sélectionner 90 volontaires "pour participer à une étude clinique sur un vaccin contre le Covid-19".



