Trisomie 21 : Le gouvernement particulièrement attentif

La Journée mondiale de la trisomie 21 est célébrée ce jeudi 21 mars 2024. A cette occasion, le Gabon s'est joint à la communauté internationale pour interpeller sur l'impératif de mener une réflexion sur la situation des malades de la Trisomie 21 dans les domaines social, culturel, économique et politique et prendre un engagement à créer un environnement plus inclusif et bienveillant en leur faveur.

Au Gabon, cette célébration revêt un intérêt tout singulier. En témoigne l'engagement du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, en faveur de l'inclusion économique et sociale de tous les enfants du pays, en particulier ceux atteints de trisomie 21, a expliqué la ministre des Affaires sociales, Nadine Natalie Awanang-Anato, lors de son allocution de circonstance.

Pour cela, a indiqué le membre du gouvernement, "Le Gabon s'est engagé dans une politique d'accompagnement à travers des centres spécialisés tels que le Centre Ndossi et Akomgha et d'autres structures privées qui jouent un rôle essentiel dans la prise en charge et le soutien des enfants trisomiques."

Pour cette édition 2024, les manifestations y relatives sont prévues justement au centre Ndossi et Akomgha, dans la commune d'Akanda, au nord de Libreville.

ENA

Libreville/Gabon