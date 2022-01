Projet E-Gabon SIS : un dispositif pour mieux connaître le système sanitaire

‭DANS l’optique de doter le Gabon d’un système de santé performant, le ministère de la communication et de l’économie numérique en collaboration avec la banque mondiale et l’organisation mondiale de la Santé (OMS), a organisé récemment un atelier de présentation d’outils d’aide à la décision en matière de santé publique dans le cadre du projet E-Gabon Sis. ‬

‭Durant cet atelier, le coordonnateur du projet E-Gabon SIS, Emmanuel Assoumou Nka a remis l’annuaire statistique 2020, le tableau de bord général de la santé et de la carte sanitaire de l’année 2019 au ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong. ‬

‭Il s’agit d’un ensemble de documents qui mettent en exergue les indicateurs des six piliers de la santé que sont la gouvernance, les ressources financières et humaines, les ressources matérielles, les prestations et les informations sanitaires. ‬

‭« L’enjeu de la production de ces outils sont d’autant plus important au vu de la situation sanitaire du pays. Fort heureusement, nous avons bénéficié de la collaboration des experts de l’OMS. Et aussi, l’ensemble des directions du ministère ont mobilisé des personnels qui nous ont permis de constituer une solide ».

‬

Pour rappel, le projet E-Gabon SIs est un programme ambitieux et innovant qui a une envergure nationale, et qui a pour objectif l’informatisation du système de Santé au Gabon dans l’optique d’améliorer la prise en charge des patients, la situation sanitaire du pays et l’efficience des structures de Santé.