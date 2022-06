Mode : Sara Lila Massimo à l'affiche au Times Square

SARA Lila Massimo, SLM pour les habitués, est la marque de chaussures et autres cosmétiques de la Gabonaise Sara Obone Biyoghe. Il y a peu, une vidéo de 16 secondes retraçant son parcours, sur sa page Facebook, est devenue virale. Elle est ainsi partie de petite serveuse dans des restaurants de la capitale aux panneaux du Times Square. La vidéo a déjà été vue plus de 30 mille fois sur sa page Facebook. Et pour cause, elle est la première marque gabonaise à s'y afficher. Et si vous pensez que c'est un petit exploit, c'est que vous ne savez visiblement pas de quoi on parle.

Times Square est un quartier animé très célèbre situé dans la ville de New York. Il est surtout connu pour sa démesure. En fait, des panneaux publicitaires illuminés et immenses y recouvrent les façades des immeubles. Toutes les grandes marques et célébrités se déchirent pour y avoir accès et y mettre leurs publicités. Pour chaque artiste ou célébrité qui se respecte, Time Square c'est la consécration. Vous doutez encore de cet exploit et des raisons de célébrer cette compatriote ?

Les pubs sur Times Square commencent à 5 000 $, soit plus de 3 millions de francs CFA, la journée, l’heure, la minute jusqu’à 1 million de $ (650 millions FCFA), tout dépendant de l’emplacement. La petite Obone Biyoghe, moins de 30 ans, a pu se l'offrir !

Le Time square, c’est la place du vu, et du "être vu" aux États-Unis et dans le monde pour les pubs, en raison de sa masse de touristes. Sara Lila Massimo (SLM), marque de la native de Kango au Gabon, y est affichée !

Et si c'était un bon pas vers les hautes marches de la célébrité ?

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon