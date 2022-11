Leadership féminin : Sefora Kodjo va partager son expérience au Gabon

Dans le but de partager son expérience sur les questions de leadership féminin, Sefora KODJO, PCA de la Fondation Sephis (Côte d’Ivoire) va animer durant deux jours (18 et 19 novembre 2022) dans les locaux de l’institut français du Gabon, les journées de l’entrepreneuriat au féminin.

Axées sur le thème : « les fondamentaux du leadership féminin : entrepreneuriat féminin, positionner efficacement son activité », ces journées de l’entrepreneuriat seront l’occasion pour les jeunes gabonaises de se former sur les bases et les règles à savoir dans le milieu.

De passage devant les médias, Sefora Kodjo a indiqué que « sur ces deux jours on va travailler à la fois le développement personnel et entreprenarial. On va parler des différents étapes pour accroître les performances de son activité. Les femmes ont beaucoup de défis au quotidien. C’est une approche nouvelle qui a été consolidée par notre parcours, nos expériences sur le continent avec les femmes africaines pour leur donner les outils, les clés pour devenir plus performante dans leur milieu professionnel et personnel. Je pense que les femmes africaines sont très résiliantes et déterminées ».

Titulaire d’un bachelor en administration des affaires et d’un master en études de développement, « je me suis intéressée aux questions de paix et de sécurité en allant étudier à La Haye (Pays-Bas), aux questions de diplomatie préventive à Johannesburg (Afrique du Sud) et à la gestion stratégique des projets à l’Université Harvard (États-Unis), après avoir rencontré l’ancien Président Barack Obama. Voilà pour mon parcours académique », a-t-elle ajouté.