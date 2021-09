Education  : "Une école publique sur cinq ne dispose pas de latrines "

À la veille de la rentrée scolaire, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Transfert de technologies, de l’Éducation nationale, chargé de la Formation civique vient de présenter les résultats de l'enquête sur la situation en matière d’eau, hygiène et assainissement dans les établissements scolaires du Gabon.

La restitution de ces données s'est faite mercredi dernier en présence des partenaires techniques et financiers que sont le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et la Banque mondiale. Ladite enquête menée en juin dernier dans le cadre du " Projet d’appui en eau, hygiène et assainissement et mesures de prévention et de lutte contre les infections en milieu scolaire " a permis d'avoir une vue d'ensemble sur la situation sanitaire des établissements scolaires". " Les résultats de cette enquête revêtent ainsi une importance capitale en ce sens qu’ils permettront à notre système éducatif d’intégrer un élément stratégique de plus, dans l’accélération de la mise en œuvre des orientations stratégiques du président de la République sur l’éducation ", a indiqué le Pr Patrick Mouguiama-Daouda, ministre de tutelle.