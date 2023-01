Ecole-entreprise : Christian Kerangall face aux étudiants à l'UOB

Le cycle des ‘’Grandes conférences’’ du Gertom (Groupe d'études et de recherches travail organisation management) du département de sociologie de l’Université Omar Bongo (UOB) du Gabon a réuni du beau monde le vendredi 20 janvier 2023 autour de Christian Kerangall, auteur et homme d’affaires franco-gabonais. Invité des sociologues de l’UOB sous le thème ‘’Sociologie des grandes entreprises gabonaises’’, l’auteur des ‘’Mémoires en Noir et Blanc’’( paru en 2022) dont la prise de parole publique est rare, a entretenu le public universitaire sur son prodigieux parcours professionnel et sur le développement de l’une des entreprises majors de l’économie gabonaise, Sogafric, dont il est un des pères fondateurs.

Articulée autour du thème ‘’Les 10 commandements du leader’’, la communication de M. Kerangall a été une véritable de leçon de vie et de modèle socio-économique pour l’assistance constituée d’étudiants en masters, de doctorants, d’enseignants d’autres départements de l’OUB (Géographie, anthropologie…) et de responsables d’autres établissements supérieurs de la place, etc. Le conférencier qui s’avoue plus ‘’ homme d’action que de communication’’ a exploré son sujet en plusieurs sous-thème : ‘’La philosophie et la stratégie’’, ‘’Le temps et le rythme’’, ‘’Les hommes’’, ‘’La création de richesse’’, ‘’Le client et le marché’’, ‘’L’action et le mouvement’’, ‘’La communication’’… Il en est ressorti des modèles socio-économiques impliquant un don de soi et le travail autrement et davantage à son propre compte, à une création et des innovations sans cesse renouvelées au gré du temps et de l’espace. Et tout cela doit se faire dans une méticuleuse organisation car attention ‘’Le diable est dans le détail’’.

La qualité d’un leader réside également dans le primat du collectif sur l’individualité et la solitude dans l’action et la décision du chef finale a indiqué l’influent mais discret membre du patronat gabonais. Plus de deux heures d’échanges ininterrompus durant lesquelles l’auditoire universitaire de M. Kerangall est sorti fort édifié sur l’entreprise et son organisation… Satisfaction également des organisateurs. Dr Ignace Mesmin Ngoua Nguema, le directeur du département de sociologie, Dr Bertin Yangangari, le responsable du Gertom et leur maître, le Pr Anaclé Bissielo, qui s’apprête à leur passer le témoin ‘’dans un double esprit d'achèvement d'une mission et de fierté’’ ont loué cette rencontre découlant d’une tradition mais, surtout, une belle illustration du partenariat public-privé au sein de l’université. Et en ce sens, le livre de M. Kerangall et sa communication du jour ont un intérêt tout particulier pour l’Académie. La partie s'est achevée par une séance de dédicace de l'ouvrage.

