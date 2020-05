Covid-19 : la comorbidité ou le cocktail mortel

Ainsi, les personnes souffrant de diabète, d'infection respiratoire ou d’hypertension artérielle sont plus susceptibles que les autres, de subir des complications liées au Covid-19. Il est désormais prouvé que la présence de pathologies antérieures comme l’hypertension ou le diabète augmente le risque de complications. Les huit cas de décès enregistrés sur notre sol en sont une parfaite illustration.

Tous les défunts Covid-19 que nous comptons à ce jour étaient des personnes ayant des antécédents médicaux, selon le Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre cette pandémie au Gabon. Ces personnes sont décédées des suites de l'infection au Covid-19, associée à ces facteurs de comorbidité. Dans ce funeste tableau, deux pathologies sont principalement pointées du doigt : le diabète et l'hypertension artérielle, auxquelles s'est récemment associée l'obésité (cas d'un infirmier en service au Centre hospitalier universitaire de Libreville, décédé lundi dernier).

Il faut préciser que, sur d'autres personnes déclarées positives, le virus agit plus ou moins sévèrement. Les personnes atteintes de cancer, d'hypertension, des pathologies respiratoires, d'insuffisance rénale, de diabète, de cirrhose, et même d'infection à VIH non contrôlée sont dites hyper-vulnérables.