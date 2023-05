Humour : l'an 1 du Vapa Scripta

SAVEZ-VOUS que cela fait une année que le Vapa Scripta – entendez structure d'écriture de Varney et Patrick – déroule un spectacle de stand up, le comédie club, au Murmure, un restaurant-bar situé à la montée de Louis ? Le stand-up, il faut le préciser, est un spectacle au cours duquel un humoriste s'adresse au public directement, d'une manière spontanée, quasi improvisée. Généralement, la vie quotidienne est l'un des thèmes de prédilection des standuppeurs du Vapa Scripta. Et pour l'an 1 de l'écurie, retransmis en direct sur sa page Facebook, le 27 avril, c'est ce à quoi ont eu droit les spectateurs.

En première partie, les amis de la boîte. Meye la Panthère, Eunice, Fredelitus, César du rire, Rigobelet dans un registre qui suit la cadence du stand up, ont subjugué la salle. Et en deuxième acte, les humoristes "titulaires" de la boîte. Marien et sa lettre à sa savonnette, cette amie chère… épuisée. Bregeand, l'homme au chapeau et son humour absolument intelligent. Aude, 26 ans, et ses 26 petits amis. Claudel Martial et sa théorie tout élaborée sur la mort. Jaquou Le Bantou qui faisait un retour à l'école ou encore Billy Kopeke et ses problèmes psychiatriques. Bref ! Comme à l'accoutumée, les convives se sont régalés d'un bon bol de rire frais agrémenté d'une larme de bien-être.

Pour Patrick Charferry et Varney Mondjo… promoteur du Vapa Scripta, le challenge n'était pas gagné au départ de l'aventure, il y a un an. Mais petit à petit, la mayonnaise a pris. Désormais, les poulains de l'écurie vont à la conquête du monde de l'humour en Afrique. Et de préciser que Vapa Scripta c'est une structure d'auteurs spécialisés dans les scenarii. On leur doit ainsi l'écriture de Parents Mode d'emploi qui passe sur TV5 Monde ou encore Kongossa Telecom, le Burger Quiz sur Canal +.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon