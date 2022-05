Patronat : la CPG explose !

C’est une situation à laquelle personne n’aurait pensé il y a encore quelques mois. Voir la plus grande confédération patronale du Gabon en pleine tempête, avec des démissions en cascades. En effet, les syndicats et les entreprises les plus représentatifs ont indiqué dans un communiqué paru dans notre journal (version papier), « ne plus vouloir être associés aux activités et aux communications de la CPG, ni être engagés par des actes de celle-ci ».

Dans cette logique, l’institution dirigée par Alain Bâ Oumar depuis février 2017, vient de voir l’association professionnelle des établissements de crédit (APEC), le syndicat des importateurs et exportateurs (Sympex), l’union des représentants automobiles et industriels (Urai), le syndicat des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (Sebtp), le syndicat des sociétés hôtelières et de restauration, le groupement professionnel des pétroliers (Gpp), le groupement des transports terrestres et le général business machine (GBM) lui tourner le dos.

Un coup dur pour la confédération patronale gabonaise qui devra désormais se réunir en conseil d’administration pour trouver des solutions urgentes à cette situation inédite.