CNEE  : 29e anniversaire, médailles et hommage aux ex-DG au menu de la fête

RÉUNI le 1er mai à leur siège sis au Haut de Gué Gué à Libreville au Gabon, pour célébrer les valeurs du travail et de l’effort, le Conseil national de l’eau et de l’électricité (CNEE) a récompensé ses agents méritants. Ce sont ainsi 14 employés ayant totalisé 10 ans ou plus d'année dans la boite, qui ont été gratifiés de la médaille de bronze du travail et salués par Claude Thibault Baloghi, le directeur général adjoint du Travail.

Une occasion pour le directeur général du CNEE, Arnaud Christian Nguimbi de célébrer également les 29 ans au service du citoyen, de la boîte dont il dirige désormais les destinées.

Cette administration ayant été créée le 27 avril 1993. L'homme en a profité pour magnifier la parfaite collaboration entre lui-même et les agents maison. " Nous célébrons ce jour spécial parce que nous arrivons à communiquer, à dialoguer d’une façon conviviale ", s’est-il exprimé. Avant de saluer les avancées des situations des salariés. Entre autres : les mutations et promotions, les actions de formation des agents en local comme en international, les contrats de prestations revus en CDD et des CDD en CDI, les inscriptions à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNSS).

La journée du 1er mai a aussi donné l'opportunité à M. Nguimbi d'honorer les anciens directeurs généraux du CNEE. ''Merci pour l'œuvre accomplie au sein de la CNEE'', s'est-il fendu à leur endroit.

Par Line R. ALOMO

Libreville/Gabon