Ligue Europa 2023-2024 : Aubameyang termine meilleur buteur

À défaut de jouer la finale remportée mercredi 22 mai par les Italiens de l'Atalanta Bergame devant les Allemands du Bayer Le verkusen (3-0), Pierre-Emerick Aubameyang aura marqué la Ligue Europa 2023-2024 de son empreinte.

Déjà recordman de buts dans la compétition, l'atta quant gabonais de l'Olympique de Marseille termine aisément en tête du classement des bu teurs sur cette édition, avec 10 pions (plus 3 passes décisives) en 13 matchs.

Il devance notamment l'avant centre belge de l'AS Rome, Romelu Lukaku (7 buts), et l'Italien bergamesque Gianluca Scamacca (6 buts), resté muet en finale. Rappelons que depuis le début de sa carrière, Aubameyang en est à 31 buts inscrits en Ligue Europa.

Ce qui en fait désormais le meilleur buteur de l’histoire de la compétition (depuis que la Ligue Europa a remplacé la Coupe de l’UEFA en 2009 2010). Dans ce classement, PEA devance le Colombien Radamel Falcao (30) et l'Espagnol Aritz Aduriz (26).

Pour leur part, le Suédois Henrik Larsson (40) et le Néerlandais Klaas Jan Huntelaar (34) sont encore devant, si l'on prend en compte la Coupe de l'UEFA.

Les fans du Borussia Dortmund se rappellent, quant à eux, que c'est sous leurs couleurs qu'Aubameyang avait planté ses premiers buts en Ligue Europa, un soir d'octobre 2015, avec un triplé face au club azéri de Qarabag.

À noter enfin qu'avant l'OM, Aubameyang a disputé cette compétition avec Lille OSC (2009-2010), le Borussia Dortmund (2015-2016 et 2017-2018), Arsenal (2017 2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021) et le FC Barcelone (2021-2022).

PSNB

Libreville/Gabon