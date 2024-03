Le chef de l'État dans l'Ogooué-Ivindo demain

Le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, entame demain une visite dans la province de l'Ogooué-Ivindo. Le séjour en terre ogivine qui s'achève le 23 mars prochain se situe dans le cadre de ses tournées républicaines à travers le Gabon. Déjà, cette visite suscite une grande mobilisation des habitants de la province.

Depuis lundi, les cadres ogivins résidant à Libreville et dans d'autres localités se sont activement préparés pour accueillir dans la liesse le président de la Transition et lui exprimer leur gratitude pour le "Coup de libération" intervenu le 30 août 2023. Un évèement qui a redonné aux Gabonais l'espoir de vivre heureux dans leur pays. Les Ogivins exultent à la perspective de recevoir le chef de l'État, et lui témoigner leur soutien à l'action du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) qu'il préside.

Au cours de son séjour, le président de la République se rendra à Ovan et à Booué. À Ovan, il lancera les tra- vaux de l'axe routier Ovan-Makokou (94 km), tandis qu'à Booué, il lancera, sans doute, le redémarrage des travaux de construction de l'École des métiers du bois. L'exploitation du gisement de fer de Belinga ne sera pas en reste. Lors d'une réunion préparatoire avec les ressortissants de la province il y a quelques semaines, le président Oligui Nguema a annoncé qu'une enveloppe financière sera dégagée pour le lancement de plusieurs projets à caractère socio-économique.

Ces projets multisectoriels seront au cœur des échanges, tout comme le message en faveur du Dialogue national et de l'implication des Gabonais dans la reconstruction du pays.

Pour assurer le bon déroulement de cette visite, des moyens financiers ont été dégagés. Des fonds ont été mis à la disposition des autorités déconcentrées locales pour cela. Le reste sera consacré à la logistique et aux supports visuels de communication, afin de garantir le succès de cette étape de la tournée républicaine du numéro un gabonais.

Innocent M'BADOUMA

Libreville/Gabon