Mercuriale : des brigades pour débusquer les fraudeurs

Le ministre de l’Économie et des Participations, Mays Mouissi, s’est rendu, lundi 18 mars, dans les différents commerces et marchés de Libreville afin de s’assurer de l’entrée en vigueur de la nouvelle mercuriale des prix, dans le cadre de la lutte contre la vie chère.

Lors de cette descente de terrain inopinée, le membre du gouvernement de la Transition était accompagné par les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et les équipes de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

Tour à tour, le ministre a visité l’hyper-marché Carrefour-Prix Import au lieu-dit " Camp de Police " (3e arrondissement) ; plusieurs supérettes du quartier Nkembo (2e arrondissement) ; plusieurs commerces du marché d’Akébé ; le magasin CKDO du PK 8 (6e arrondissement) ; le magasin Sipagel du quartier Nzeng-Ayong (6e arrondissement) ; le magasin Foberd Gabon de Nzeng-Ayong (6e arrondissement) et le site de vente de sable et de gravier de l'entreprise EFTB à Acae (5e arrondissement).

Au cours de cette descente, Mays Mouissi a pu constater la bonne prise en compte, par les différents opérateurs économiques, de la nouvelle mercuriale des prix. Par ailleurs, il a tenu à rappeler que des brigades mixtes sillonneront le Grand Libreville, mais également les provinces afin de s’assurer de la bonne application de la mercuriale des prix.

L’autorité ministérielle a cependant exigé que les services de la DGCCRF intensifient les contrôles sur les balances des commerçants afin de lutter contre la fraude au pesage. Et que les commerçants affichent de manière précise et lisible les anciens et les nouveaux prix sur les différents produits visés par la mercuriale.

Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon