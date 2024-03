USTM : 70 dossiers d’étudiants doctorants et nouveaux de l’école doctorale examinés

Le Pr Benoit Sylvain Boukila a présidé mardi 12 mars 2024, les assises du 3e conseil de l’école doctorale des sciences fondamentales et appliquées (ED-SFA) de l’Université des sciences et techniques de Masuku (USTM). Les travaux dudit conseil se sont tenus dans la salle de conseil de l’USTM, en présence du recteur Bill Raphaël Bikanga.

Le conseil auquel a pris part le directeur général de cette école, Pr Crépin Ella Missang, a porté essentiellement sur l’étude des candidatures des étudiants qui frappent aux portes de l’ED-SFA pour la première fois, ainsi qu’à l’étude des dossiers des anciens, pour voir s’ils sont éligibles à poursuivre leurs études doctorales, conformément aux principes et à la charte de cette école. Du premier point inscrit à l’ordre du jour, notamment la communication sur les effectifs de 2022-2023, il ressort que l’école a enregistré 70 étudiants inscrits, pour un pourcentage de 31,43% de femmes contre 68,57% des hommes.

Sept soutenances publiques ont été enregistrées et trois autres sont en gestation. Ensuite, le rapport d’activité des doctorants a été examinés au cas par cas par les commissaires qui ont pris part aussi bien en présentiel qu’en Visio. Pour le compte de l’année académique 2023-2024, trente-quatre (34) nouvelles candidatures ont été enregistrées en première année.

« Les candidatures viennent de Libreville et de l’extérieur. Le travail de la commission se fait avec beaucoup de rigueur par rapport aux demandes qui sont faites, tout en respectant la réglementation ou la charte de l’école doctorale », a souligné Pr Benoit Boukila. Cette école qui compte sept années d’existence forme des docteurs en sciences biologiques, sciences chimiques, physique et application, sciences et techniques de l’ingénierie, mathématiques et applications, sciences agronomiques, sciences géologiques et environnementales. Chaque année le nombre d’inscription est en augmentation.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon​