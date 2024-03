Jeux africains Accra 2023 /Judo: Nzé Nkala éliminé sans combattre

Les mauvaises nouvelles continuent de poursuivre les athlètes gabonais qui, à ce jour, n'ont toujours pas eu la moindre médaille. Et ce, à une semaine du début des compétitions.

Après la sortie prématurée des pongistes et karatékas, le tour est revenu au judoka gabonais Marc Nze Nkala (-73kg) de passer inexplicablement à la trappe. Et pour cause, lors de la séance de pesée, notre compatriote a tout simplement été disqualifié pour des raisons de surpoids.

La balance affichait 5 kg en trop. Incroyable mais vrai ! Quel était l'intérêt de ce judoka d'effectuer le déplacement d'Accra tout en sachant qu'il était en surpoids et qu'il lui serait difficile d'éliminer 5 kg en 5 jours ?

Autant d'amateurisme qui réduit encore un peu plus les chances de médailles du Gabon.

La rédaction